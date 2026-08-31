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Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 31 августа

Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 31 августа
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Сегодня, 31 августа, прошли встречи 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу – 2026 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, женщины. Результаты матчей 31 августа:

Италия — Болгария — 3:0 (25:18, 25:13, 25:13);

Польша — Португалия — 3:0 (25:18, 25:17, 25:23);

Чехия — Швеция — 0:3 (19:15, 23:25, 21:25).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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