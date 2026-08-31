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«Корабелка» одержала три победы над клубами из турецкой Лиги Султанлар

«Корабелка» одержала три победы над клубами из турецкой Лиги Султанлар
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Женский волейбольный клуб «Корабелка» принял участие в товарищеском турнире в Турции, где сыграл матчи с клубами из Лиги Султанлар. Российская команда одержала три победы в трёх играх.

Первый матч в Анкаре «Корабелка» провела с «Кузейбору». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:23). Во втором матче россиянки сыграли против «Ильбанка» и одержали победу с тем же счётом 3:0 (25:16, 26:24, 25:20). В заключительной встрече «Корабелка» выиграла у «Афьон» со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:20).

Напомним, новым главным тренером команды из Санкт-Петербурга стал Александр Климкин. Он сменил на посту Светлану Сафронову, с которой команда два года подряд выигрывала Высшую лигу А и вышла в Суперлигу. В первом же сезоне на элитном уровне «Корабелка» заняла седьмое место в турнирной таблице и вышла в полуфинал Кубка России.

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