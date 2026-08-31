Главный тренер «Ленинградки» Гилязутдинов: я точно не тренер-демократ

Главный тренер «Ленинградки» Ришат Гилязутдинов рассказал, как бы он описал свою тренерскую манеру и что в его деятельности является самым сложным.

«Я точно не тренер-демократ. Мне ближе всего в оценке деятельности главного тренера слова великого Вячеслава Платонова: «Я — за «добровольную диктатуру».

Также могу привести слова Александра Суворова о настоящей ценности солдата. Наш легендарный полководец говорил: «Солдат должен разуметь всякий свой манёвр. Относиться к нему сознательно и осуществлять его хотя и по распоряжению командира, но в то же время по собственной инициативе. Он должен присутствовать в каждом своём боевом деянии и совестью, и волей, и инстинктом. И только при таких условиях он будет на воинской высоте…»

Я часто говорю не только спортсменам, но и в жизни: самое важное — это умение терпеть. Терпеть и не прекращать работы. Часто после поражения бывает очень тяжело даже просто выйти на площадку. Но всегда нужно стараться сделать этот шаг.

Конечно, победы — самое желанное в нашей работе. Причём эти победы могут быть не только в играх, но и на тренировках. Если после тренировки ты стал сильнее, мастеровитее — значит, ты победил. Ну а кубки и медали — это та призовая часть, которую спортсмены получают за свои усилия и работу», — приводит слова Гилязутдинова «Легалбет».