«Корабелка» примет участие в международном турнире в Италии

Женский волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга примет участие в международном турнире Sardegna Volleyball Challenge в Италии. Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

В соревнованиях выступят четыре команды. Кроме российского клуба, в Италии сыграют сербский «Тент», греческий «Панатинаикос» и румынский «Волунтари». Матчи запланированы на 26-27 сентября 2026 года.

Напомним, в конце августа «Корабелка» провела товарищеские встречи с клубами из турецкой Лиги Султанлар в Анкаре и одержала три победы. Матчи с «Кузейбору», «Ильбанком» и «Афьоном» завершились со счётом 3:0.