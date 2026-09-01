Чемпионат Европы — 2026 по волейболу, женщины: расписание матчей плей-офф на 1 сентября
Сегодня, 1 сентября, продолжится плей-офф чемпионата Европы по волейболу – 2026 среди женщин. В рамках игрового дня состоятся заключительные встречи 1/8 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на вторник.
Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины, 1/8 финала. Расписание матчей на 1 сентября:
16:00. Бельгия – Германия;
19:00. Турция – Азербайджан.
Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.
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