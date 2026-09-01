15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу, женщины: расписание матчей плей-офф на 1 сентября

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу, женщины: расписание матчей плей-офф на 1 сентября
Комментарии

Сегодня, 1 сентября, продолжится плей-офф чемпионата Европы по волейболу – 2026 среди женщин. В рамках игрового дня состоятся заключительные встречи 1/8 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на вторник.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины, 1/8 финала. Расписание матчей на 1 сентября:

16:00. Бельгия – Германия;

19:00. Турция – Азербайджан.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Таблица чемпионата Европы - 2026 среди женщин
Календарь чемпионата Европы - 2026 среди женщин
Материалы по теме
«Есть чуйка, что мы можем выиграть Олимпиаду». Большое интервью с Ириной Воронковой
Эксклюзив
«Есть чуйка, что мы можем выиграть Олимпиаду». Большое интервью с Ириной Воронковой
Комментарии