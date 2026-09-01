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Ирина Воронкова подвела итоги женской волейбольной Спартакиады для «Локомотива»

Ирина Воронкова подвела итоги женской волейбольной Спартакиады для «Локомотива»
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Российская волейболистка Ирина Воронкова оценила выступление калининградского «Локомотива» на прошедшей Спартакиаде народов России. В финале «Локомотив» уступил московскому «Динамо».

– Ирина, давай начнём со Спартакиады. «Локомотив» остановился в шаге от первого места. Чего не хватило команде для победы в финале?
– Для победы не хватило терпения и концентрации. По моему мнению, мы сделали хорошую работу. Турнир был очень тяжёлым: игры шли подряд, было мало времени на восстановление. Но всё впереди!

– На Спартакиаде команда чередовала классные отрезки с провальными сериями. Это недостаточная сыгранность или потеря концентрации?
– Много факторов может быть. Но скажу, что классных отрезков у нас было больше, а недочёты можно исправить со временем. И это время у нас есть. Преждевременные выводы никто не делает. Всей командой и тренерским штабом потихоньку работаем, делаем всё для достижения наших целей, – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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