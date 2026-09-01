«Мы голодны до побед». Ирина Воронкова — о возвращении сборной России на мировую арену

Российская волейболистка Ирина Воронкова высказалась о предстоящем возвращении сборной России на международную арену.

– Россию вернули на международную арену. Как думаешь, после долгого отстранения реально сразу включиться в борьбу за золото?

– Мы очень долго ждали этого! Мы хотим и горим! Мы голодны до побед и до золота! Да, именно это слово я хочу выделить – голод. Потому что по-другому сказать нельзя, всё-таки мы пять лет без международных соревнований.

– А где тебя застали эти радостные новости? Какой была твоя реакция?

– Для меня эта новость не стала неожиданностью, потому что мы постоянно контактировали со всеми людьми, которые связаны с волейболом в России. Обладая этой информацией, мы решали, как поступить дальше. Ведь подготовка к Олимпиаде – это нечто особое, к этому надо подойти очень уверенно, продумав каждую деталь. И сразу после официального объявления мы стали думать, как работать дальше. Все надеялись и ждали, что Россия вернётся на международные соревнования. Это была долгая и упорная работа наших федераций по всем видам спорта, которая в итоге увенчалась успехом, – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.