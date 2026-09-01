Ирина Воронкова назвала две сборные, которые будут бороться за победу на ЧЕ-2026

Российская волейболистка Ирина Воронкова назвала сборные, которые являются фаворитами в борьбе за золото проходящего чемпионата Европы – 2026 у женщин.

– Россия не успела пробиться на ЧЕ-2026. Как считаешь, какие сборные будут претендовать на золотые медали?

– На данный момент к этому готовы Турция и Италия. У всех остальных сборных сейчас идёт перестройка, когда появляется много молодых, а предыдущее поколение уходит. В Турции же всё поменялось быстрее, у Италии тоже уже обновлённый состав. Вот эти команды и будут бороться за золото», – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.