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Ирина Воронкова назвала две сборные, которые будут бороться за победу на ЧЕ-2026

Ирина Воронкова назвала две сборные, которые будут бороться за победу на ЧЕ-2026
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Российская волейболистка Ирина Воронкова назвала сборные, которые являются фаворитами в борьбе за золото проходящего чемпионата Европы – 2026 у женщин.

– Россия не успела пробиться на ЧЕ-2026. Как считаешь, какие сборные будут претендовать на золотые медали?
– На данный момент к этому готовы Турция и Италия. У всех остальных сборных сейчас идёт перестройка, когда появляется много молодых, а предыдущее поколение уходит. В Турции же всё поменялось быстрее, у Италии тоже уже обновлённый состав. Вот эти команды и будут бороться за золото», – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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