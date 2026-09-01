15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистка сборной России Воронкова рассказала, каким бизнесом она занимается

Волейболистка сборной России Воронкова рассказала, каким бизнесом она занимается
Комментарии

Российская волейболистка Ирина Воронкова рассказала, что, помимо волейбола, также участвует в нескольких бизнес-проектах, отметив, что старается пробовать свои силы в разных направлениях.

– Чем ты занимаешься, помимо волейбола?
– На самом деле у меня много разных проектов. Я никогда о них не рассказывала. Например, есть строительный бизнес, который открылся в 2021 году. Ещё занимаюсь волонтёрством, тренерской работой. Будучи тренером в любительской лиге, я уже выиграла два турнира за два года. Один за границей, другой – в России, в этом году. Пробую себя во всех направлениях, – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«Есть чуйка, что мы можем выиграть Олимпиаду». Большое интервью с Ириной Воронковой
Эксклюзив
«Есть чуйка, что мы можем выиграть Олимпиаду». Большое интервью с Ириной Воронковой