Волейболистка сборной России Воронкова рассказала, каким бизнесом она занимается

Российская волейболистка Ирина Воронкова рассказала, что, помимо волейбола, также участвует в нескольких бизнес-проектах, отметив, что старается пробовать свои силы в разных направлениях.

– Чем ты занимаешься, помимо волейбола?

– На самом деле у меня много разных проектов. Я никогда о них не рассказывала. Например, есть строительный бизнес, который открылся в 2021 году. Ещё занимаюсь волонтёрством, тренерской работой. Будучи тренером в любительской лиге, я уже выиграла два турнира за два года. Один за границей, другой – в России, в этом году. Пробую себя во всех направлениях, – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.