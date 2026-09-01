Ирина Воронкова рассказала, как за один день сыграла в чемпионатах двух разных стран

Российская волейболистка Ирина Воронкова рассказала, как однажды ей удалось сыграть в один день в чемпионатах двух разных стран.

«Ещё никто не играл в двух разных чемпионатах за один день. А я сделала это! Конечно, не без помощи моей персональной команды. Например, когда закончился чемпионат Китая и шла церемония награждения, я уже летела в Индонезию, а мои люди в этот же момент делали лицензию и оплачивали переход. Там было ещё очень много суеты, потому что был выходной. Подписание документа было в Швейцарии, поэтому находили знакомых, друзей, всех, кто хоть как-то мог помочь. Многие не хотели идти на контакт, но кто-то пошёл. Через статистиков, через всех, кого мы знаем в Турции, в России или Китае. И вот, в пять часов вечера того же дня, я уже была на игре в Индонезии (улыбается).

Во время выезда из Китая прошла последняя оплата, но моё выступление ещё было под вопросом. Даже сам тренер не был уверен на 100%, что всё получится. На что я абсолютно спокойно ему ответила: «Сейчас мы всё сделаем, и буду играть». Так и получилось», – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.