Волейболистка сборной России Воронкова: мне нравится мышление и труд Роналду

Российская волейболистка Ирина Воронкова призналась, что является поклонницей португальского футболиста Криштиану Роналду, отметив, что ей нравится то, с каким настроем он подходит к своему делу.

«Я поклонница Криштиану Роналду. Мне нравится его мышление, его труд, то, как он работает над своим телом. Из похожих на него по стилю российских спортсменов мне нравится Ислам Махачев, который недавно выиграл бой, защитив титул. Так же как и Роналду, он работает над своим телом и своим мышлением. Из волейболистов высокого класса это, естественно, Майя Огненович, Сергей Тетюхин. Понятно, что Сергей уже закончил, но мало людей мыслит как он. Как раз такие люди и мотивируют меня работать ещё больше.

А самый главный пример для меня – это мой отец, который по совместительству является ещё и главным тренером «Локомотива» и моим первым тренером в волейболе. Думаю, что он тоже дал мне очень многое. Надеюсь, что для молодых, в своё время, тоже стану мотиватором (улыбается)», – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.