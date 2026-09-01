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Российская волейболистка Воронкова рассказала, что снова будет играть в чемпионате Китая

Российская волейболистка Воронкова рассказала, что снова будет играть в чемпионате Китая
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Российская волейболистка Ирина Воронкова рассказала, что планирует провести сезон в одном из китайских клубов.

– В прошлом нашем интервью ты сказала, что максималистка. Какие цели сейчас ставишь перед собой и в каком чемпионате? Какую следующую страну будет покорять российская доигровщица Ирина Воронкова?
– Следующий чемпионат будет в Шанхае. Хотелось бы ещё раз выиграть в Китае и подтвердить звание чемпионов. Будем делать всё максимально возможное для этого. Ещё я хочу выиграть Олимпиаду. Была на двух Играх, хочется попасть на третьи. Думаю, что мы попадём. У меня чуйка какая-то есть, что можем выиграть (улыбается). Надеюсь, что эта мечта скоро станет явью, – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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