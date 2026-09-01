15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Российская доигровщица охарактеризовала волейбол во Вьетнаме двумя словами

Российская доигровщица охарактеризовала волейбол во Вьетнаме двумя словами
Комментарии

Российская волейболистка Ирина Воронкова оценила уровень волейбола во Вьетнаме, отметив, что считает азиатский стиль игры очень требовательным с точки зрения техники и физической подготовки.

– Ира, как бы ты охарактеризовала волейбол во Вьетнаме, Китае и Индонезии?
– Там защитный волейбол. Защита и жара (смеётся) – вот две характерные черты этих чемпионатов. Жара оказывает большое физическое воздействие на игроков, там очень душно, влажно и жарко. Приходится преодолевать не только сопротивление соперника, но и всё это. Так что можно сказать, азиатский волейбол – это ещё и очень суровый волейбол, в котором нужно показывать не только свои технические навыки, но и физическую готовность.

– Если сравнивать его с российским, на каком он уровне?
– На одном уровне. Вы спросите – почему? Отвечу: в Индонезии есть жара, а в России – перелёты. То есть то же самое воздействие физической нагрузки на твоё тело. И на этом фоне нужно играть и показывать результат, – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«Есть чуйка, что мы можем выиграть Олимпиаду». Большое интервью с Ириной Воронковой
Эксклюзив
«Есть чуйка, что мы можем выиграть Олимпиаду». Большое интервью с Ириной Воронковой