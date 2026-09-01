Российская доигровщица охарактеризовала волейбол во Вьетнаме двумя словами

Российская волейболистка Ирина Воронкова оценила уровень волейбола во Вьетнаме, отметив, что считает азиатский стиль игры очень требовательным с точки зрения техники и физической подготовки.

– Ира, как бы ты охарактеризовала волейбол во Вьетнаме, Китае и Индонезии?

– Там защитный волейбол. Защита и жара (смеётся) – вот две характерные черты этих чемпионатов. Жара оказывает большое физическое воздействие на игроков, там очень душно, влажно и жарко. Приходится преодолевать не только сопротивление соперника, но и всё это. Так что можно сказать, азиатский волейбол – это ещё и очень суровый волейбол, в котором нужно показывать не только свои технические навыки, но и физическую готовность.

– Если сравнивать его с российским, на каком он уровне?

– На одном уровне. Вы спросите – почему? Отвечу: в Индонезии есть жара, а в России – перелёты. То есть то же самое воздействие физической нагрузки на твоё тело. И на этом фоне нужно играть и показывать результат, – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.