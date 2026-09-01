Сборная Турции уверенно вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2026

Женская сборная Турции по волейболу уверенно вышла в четвертьфинал чемпионата Европы — 2026. В матче 1/8 финала турецкие волейболистки со счётом 3:0 (25:14, 25:16, 25:22) обыграли команду Азербайджана.

Мелисса Варгас стала самой результативной в составе сборной Турции, в её активе 16 очков. Зехра Гюнеш набрала 12 очков, реализовав 8 из 12 атак и оформив четыре блока. По 10 очков записали на свой счёт Ханде Баладын и Илкин Айдын.

Соперницами сборной Турции в 1/4 финала ЧЕ-2026 станут представительницы Германии, которые ранее одолели бельгиек, вышедших в плей-офф с первого места в группе.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.