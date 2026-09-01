Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, прошёл очередной игровой день женского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого были сыграны последние матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины. 1/8 финала. Результаты на 1 сентября

Бельгия – Германия – 2:3 (25:20, 21:25, 20:25, 27:25, 8:15);

Турция – Азербайджан – 3:0 (25:14, 25:16, 25:22).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Видео: трофеи сборной России по волейболу.