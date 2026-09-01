Терзич – о женской сборной Турции: это сборная или клубная команда, или что вообще?

Главный тренер женской сборной Сербии Зоран Терзич прокомментировал натурализацию волейболисток в Турции.

«Я бы очень хотел, честно говоря, чтобы за сборную играли только те, кто являются настоящими гражданами этой страны и, прежде всего, люди, которые никогда не играли ни за одну другую сборную.

То, что происходит сейчас — это сборная или клубная команда, или что вообще? По их правилам Тияна для нас практически какой-то наполовину иностранный игрок, хотя большей сербки, чем она, просто не существует. Она для нас практически иностранка, а Варгас в Турции — не иностранка. Как и Шинед Джек, Каруташу из Румынии и целая группа других волейболисток.

Раньше было правило, согласно которому разрешалось только один такой игрок, а теперь у Турции их три. Я думаю, что это действительно слишком много. Из того, что я слышал, будет четвёртый, но не будем забегать вперёд, посмотрим.

С одной стороны, я бы этого не допустил. С другой стороны, если такие игроки есть у всех, почему их не должно быть у нас? Почему бы и нет? Я бы согласился, если честно. Но я бы разрешил только одну, не больше», — приводит слова Терзича meridiansport.rs.