«Ничего выдающегося». Терзич раскритиковал уровень женской сборной Италии

Главный тренер женской сборной Сербии и казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич раскритиковал уровень женской национальной команды Италии по волейболу.

Напомним, за последние три года итальянки дважды выиграли в финале Лиги наций, завоевали золото Олимпийских игр — 2024 и чемпионата мира — 2025, выиграли бронзовые медали Лиги наций — 2026.

«Действительно не думаю, что Италия превосходит остальные команды по мастерству. Сравнивать эту итальянскую команду с некоторыми из великих команд прошлого, не только Италии, но и любой национальной сборной, на мой взгляд, смешно.

Всё очень просто. Попросите человека, который не слишком хорошо разбирается в женском волейболе и не знает все составы, назвать вам четырёх доигровщиц сборной Италии. Если он назовёт больше одной — это уже будет достижением. Возможно, он вспомнит Силлу, потому что она давно играет, хорошо известна и встречалась с нами на чемпионатах мира. А вот остальных трёх, гарантирую, большинство назвать не сможет.

Так что это не та команда. Центральные у них неплохие, приличные, но ничего выдающегося. Раньше были настоящие «бабароги», против которых было действительно страшно играть.

Эгону действительно игрок высочайшего уровня, и здесь даже нечего добавить.

Дело не в том, что Италия сейчас – команда неизвестно какого уровня. Им немного повезло, другие играли немного хуже, произошла смена поколений, и, конечно, важен и их уровень. Итальянки не всегда являются лучшей командой, но даже когда это не так, они всё равно хороши.

Посмотрим, как они будут выглядеть после первого поражения и покинет ли их уверенность. Надеюсь, что именно мы сможем свергнуть их с трона. Было бы здорово», — приводит слова Терзича meridiansport.rs.