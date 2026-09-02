«Мне всё равно». Веласко отреагировал на критику сборной Италии со стороны Терзича

Главный тренер женской сборной Италии по волейболу Хулио Веласко отреагировал на критику мастерства своей команды от Зорана Терзича, который возглавляет национальную команду Сербии.

«Мне всё равно. Думаю, он сказал это, чтобы нас разозлить. Я сказал девушкам, что нас не должны волновать ни то, что пишут в социальных сетях, ни слова тренеров, ни даже то, что говорят наши мамы.

Мы заботимся только о сопернике, который у нас впереди, и о том, чтобы до конца играть каждый мяч. Если кто-то хочет использовать какие-то заявления, это его дело. Для меня ничего не меняет», – приводит слова Веласко volleyball.it.