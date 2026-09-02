Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей плей-офф 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, пройдёт очередной игровой день женского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны первые матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины. 1/4 финала. Расписание на 2 сентября (время — мск)

17:00. Сербия — Греция.

20:00. Италия – Швеция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Видео: трофеи сборной России по волейболу.