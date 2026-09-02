15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сербия — Греция, результат матча 2 сентября 2026, счёт 3:0, 1/4 финала ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин

Сербские волейболистки обыграли Грецию и вышли в полуфинал чемпионата Европы — 2026
Комментарии

Женская сборная Сербии уверенно вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2026 по волейболу. В матче 1/4 финала турнира она обыграла команду Греции со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:17). Встреча прошла в Брно, Чехия.

ЧЕ-2026 (ж) . 1/4 финала
02 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Греция
Сербия: Иванович, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица, Чикуц-Деанс
Греция: Хациэфстратиаду, Тикманиду, Тани, Гиурда, Клепку, Константиниду, Бакодиму, Ксантопулу, Антонакаки, Папагеоргиу, Ангелопулу, Гравари, Антули

Отметим, на групповом этапе сербские волейболистки также одержали победу над сборной Греции.

Соперник сборной Сербии в полуфинальном матче определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Расписание женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
Материалы по теме