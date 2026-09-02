Сербские волейболистки обыграли Грецию и вышли в полуфинал чемпионата Европы — 2026

Женская сборная Сербии уверенно вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2026 по волейболу. В матче 1/4 финала турнира она обыграла команду Греции со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:17). Встреча прошла в Брно, Чехия.

Отметим, на групповом этапе сербские волейболистки также одержали победу над сборной Греции.

Соперник сборной Сербии в полуфинальном матче определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.