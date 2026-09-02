Лызик, Сапожков, Давыскиба, Панков и Богдан сыграют против пляжников в Кубке вызова

13 сентября в Минске состоится Кубок вызова. В шоу-матче на песке встретятся представители пляжного и классического волейбола и сыграют в формате 4x4.

В мужской команде, представляющей классический волейбол, выступят Павел Панков, Денис Богдан и Максим Сапожков, выступающие за московское «Динамо», Дмитрий Лызик из новосибирского «Локомотива» и белорус Владислав Давыскиба, который с этого сезона играет за казанский «Зенит». Главным тренером команды станет наставник столичного «Динамо» и сборной России Константин Брянский.

Напомним, за три года проведения Кубка вызова представителям классического волейбола ещё ни разу не удалось победить пляжников.