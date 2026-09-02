Стал известен состав женской команды классиков, которая выступит в Кубке вызова

13 сентября в Минске состоится Кубок вызова. В шоу-матче на песке встретятся представители пляжного и классического волейбола и сыграют в формате 4x4.

В женской команде, представляющей классический волейбол, выступят Вера Костючик и Ирина Капустина из калининградского «Локомотива», Екатерина Полякова из «Тулицы», а также белорусские волейболистки Анна Давыскиба (казанское «Динамо-Ак Барс») и Елизавета Багаева (саратовский «Протон»). Главным тренером команды станет наставник «Заречья-Одинцово» и сборной России Константин Ушаков.

Напомним, за три года проведения Кубка вызова представительницам классического волейбола удалось победить пляжниц лишь один раз — в 2023 году. Мужчины-классики ни разу не выигрывали этот трофей.