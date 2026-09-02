«Очень горжусь своей командой». Узелац — о выходе сборной Сербии в полуфинал ЧЕ

Женская сборная Сербии под руководством Зорана Терзича, бывшего главного тренера сборной России и наставника казанского «Динамо-Ак Барс», первой вышла в полуфинал чемпионата Европы. Доигровщица команды Александра Узелац после победы над Грецией поделилась своими эмоциями.

«Очень горжусь своей командой. Мы приехали сюда сегодня, чтобы победить, и мы это сделали. Я рада, что мы держались вместе как команда в трудные моменты, потому что мы действительно хорошая команда и всегда помогаем друг другу. Именно это сплачивает нас и помогает двигаться вперёд. Сейчас мы в четвёрке лучших, и я надеюсь, что мы сохраним этот дух в полуфинале и финале.

Болельщики, не только сербские, приходили сюда каждый день, это очень нам помогло, поэтому мы также хотели бы поблагодарить их за поддержку», — приводит слова Узелац eurovolley.cev.eu.