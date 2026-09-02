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Италия — Швеция, результат матча 2 сентября 2026, счёт 3:1, 1/4 финала женского ЧЕ-2026 по волейболу

Италия обыграла Швецию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы — 2026 по волейболу
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Женская сборная Италии обыграла команду Швеции в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Брно, Чехия, и закончилась со счётом 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/4 финала
02 сентября 2026, среда. 20:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Швеция
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Швеция: Мухизи, Таброн, Андерссон, Мальм, Олофссон, Хок, Густаффсон, Бринк, Хелльвиг, Юлевик, Хок, Халлин, Эдлунд, Оттосон

Отметим, на групповом этапе в очной встрече победу также одержали итальянские волейболистки.

Соперник сборной Италии в полуфинале определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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