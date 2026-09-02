Италия обыграла Швецию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы — 2026 по волейболу

Женская сборная Италии обыграла команду Швеции в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Брно, Чехия, и закончилась со счётом 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23).

Отметим, на групповом этапе в очной встрече победу также одержали итальянские волейболистки.

Соперник сборной Италии в полуфинале определится позднее.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.