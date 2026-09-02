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Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 3 сентября

Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 3 сентября
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Сегодня, 2 сентября, прошёл очередной игровой день женского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого были сыграны первые матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины. 1/4 финала. Результаты на 3 сентября

Сербия — Греция — 3:0 (25:14, 25:20, 25:17);

Италия — Швеция — 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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