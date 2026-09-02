Определились два участника полуфиналов чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин

Сегодня, 2 сентября, прошли первые четвертьфинальные матчи женского чемпионата Европы по волейболу — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми двумя участниками полуфиналов ЧЕ.

В первом матче 1/4 финала Сербия уверенно обыграла Грецию со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:17).

Второй четвертьфинал дня закончился победой Италии над сборной Швеции со счётом 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23).

Таким образом, первыми полуфиналистами стали сборные Сербии и Италии.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.