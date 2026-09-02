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Определились два участника полуфиналов чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин

Определились два участника полуфиналов чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин
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Сегодня, 2 сентября, прошли первые четвертьфинальные матчи женского чемпионата Европы по волейболу — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми двумя участниками полуфиналов ЧЕ.

В первом матче 1/4 финала Сербия уверенно обыграла Грецию со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:17).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/4 финала
02 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Греция
Сербия: Иванович, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица, Чикуц-Деанс
Греция: Хациэфстратиаду, Тикманиду, Тани, Гиурда, Клепку, Константиниду, Бакодиму, Ксантопулу, Антонакаки, Папагеоргиу, Ангелопулу, Гравари, Антули

Второй четвертьфинал дня закончился победой Италии над сборной Швеции со счётом 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/4 финала
02 сентября 2026, среда. 20:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Швеция
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Швеция: Мухизи, Таброн, Андерссон, Мальм, Олофссон, Хок, Густаффсон, Бринк, Хелльвиг, Юлевик, Хок, Халлин, Эдлунд, Оттосон

Таким образом, первыми полуфиналистами стали сборные Сербии и Италии.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.