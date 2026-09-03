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Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей плей-офф 3 сентября

Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей плей-офф 3 сентября
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Сегодня, 3 сентября, пройдёт очередной игровой день женского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны два заключительных матча 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины. 1/4 финала. Расписание на 3 сентября (время — мск):

16:00. Польша — Нидерланды.

19:00. Германия – Турция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

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