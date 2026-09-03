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Волков выступит в прощальном матче болгарского либеро Теодора Салпарова

Волков выступит в прощальном матче болгарского либеро Теодора Салпарова
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Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков примет участие в прощальном матче болгарского либеро Теодора Салпарова. Россиянин выступит в команде легионеров, которая сыграет против команды Болгарии. Об этом сообщает bgvolleyball.com.

Карьеры Волкова и Салпарова пересекались сразу в нескольких российских клубах. Волейболисты вместе играли за «Луч» в сезоне-2004/2005, московское «Динамо» в сезоне-2006/2007 и сезоне-2009/2010, а также за казанский «Зенит» в сезоне-2014/2015.

Напомним, Волков завершил игровую карьеру в 2023 году в возрасте 38 лет и с 2023 по 2025 год занимал должность главного тренера «Белогорья». Вместе с клубом он дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России.

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