«Раньше я замыкалась в себе». Эгону — о победе Италии в 1/4 финала и выходе в полуфинал ЧЕ

Итальянская диагональная Паола Эгону поделилась своими эмоциями после победы сборной в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу, где Италия сыграла со Швецией. Команды уже встречались в рамках турнира на групповом этапе.

«Очень рада и горжусь тем, как мы боролись и как оставались в игре. Было здорово играть, преодолевать трудности, а потом — выйти из всего этого вместе. Должна поблагодарить своих товарищей по команде и рада, что нашла свой ритм и смогла внести свой вклад в команду.

Играть против Швеции так быстро снова всегда сложнее, потому что вы лучше знаете друг друга, меняете удары, и к тому же возникает напряжение, связанное с тем, что это был четвертьфинал.

Здорово быть здесь, и здорово иметь возможность на все 100% прочувствовать эти моменты.

Раньше я замыкалась в себе после совершения ошибки. Теперь я гораздо чаще смотрю на своих товарищей по команде и стараюсь проводить с ними время. Просто смотрите друг другу в глаза, поддерживайте друг друга и выкладывайтесь на 100%», – приводит слова Эгону volleyball.it.