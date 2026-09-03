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Польша — Нидерланды, результат матча 3 сентября 2026, счёт 3:1, 1/4 финала женского ЧЕ-2026 по волейболу

Польша обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал женского ЧЕ-2026 по волейболу
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Женская сборная Польши вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2026 по волейболу. В матче 1/4 финала турнира она обыграла команду Нидерландов со счётом 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23). Встреча прошла в Стамбуле, Турция.

ЧЕ-2026 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2026, четверг. 16:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Нидерланды
Польша: Щуровская, Стысяк, Обяла, Пясецка, Лыдух, Ламповска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк, Грабка, Дамаске, Венерска, Копут, Юрчик
Нидерланды: Тен Бринке, Яспер, Кноллема, Герритсен, ван Ален, Янсен, Бонгартс, ван де Воссе, Байенс, Яспер, Кок, Стют, Ресинк, Дамбринк

Соперником сборной Польши в полуфинальном матче станет команда Италии, которая в своей встрече 1/4 финала одолела Швецию.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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