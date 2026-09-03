Польша обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал женского ЧЕ-2026 по волейболу

Женская сборная Польши вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2026 по волейболу. В матче 1/4 финала турнира она обыграла команду Нидерландов со счётом 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23). Встреча прошла в Стамбуле, Турция.

Соперником сборной Польши в полуфинальном матче станет команда Италии, которая в своей встрече 1/4 финала одолела Швецию.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.