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Германия — Турция, результат матча 3 сентября 2026, счёт 1:3, 1/4 финал женского ЧЕ-2026 по волейболу

Женская сборная Турции обыграла Германию и вышла в полуфинал ЧЕ-2026 по волейболу
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Женская сборная Турции обыграла команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2026, четверг. 19:00 МСК
Германия
Окончен
1 : 3
Турция
Германия: Нестлер, Цезар, Кён, Альсмайер, Ортман, Веске, Шёльцель, Яцко, Цекулаев, Гроцер, Киндерман, Вайтцель, Штруббе, Штраубе
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын

Соперником сборной Турции в полуфинале станет команда Сербии, которая в своём матче 1/4 финала одолела Грецию в трёх сетах.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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