Женская сборная Турции обыграла Германию и вышла в полуфинал ЧЕ-2026 по волейболу

Женская сборная Турции обыграла команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 по волейболу. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22).

Соперником сборной Турции в полуфинале станет команда Сербии, которая в своём матче 1/4 финала одолела Грецию в трёх сетах.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.