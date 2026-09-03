Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, прошёл очередной игровой день женского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого были сыграны последние матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, женщины. 1/4 финала. Результаты на 3 сентября:

Польша — Нидерланды — 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23);

Германия — Турция — 1:3 (18:25, 25:22, 18:25, 22:25).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.