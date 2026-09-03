Определились участники полуфиналов чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди женщин
Сегодня, 3 сентября, на чемпионате Европы — 2026 по волейболу среди женщин прошли последние четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.
Волейбол. Чемпионат Европы — 2026 среди женщин. Пары 1/2 финала:
Польша — Италия;
Турция — Сербия.
Полуфинальные встречи состоятся в субботу, 5 сентября.
Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.
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