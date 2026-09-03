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Определились участники полуфиналов чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди женщин

Определились участники полуфиналов чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди женщин
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Сегодня, 3 сентября, на чемпионате Европы — 2026 по волейболу среди женщин прошли последние четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026 среди женщин. Пары 1/2 финала:

Польша — Италия;

Турция — Сербия.

Полуфинальные встречи состоятся в субботу, 5 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь женского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧЕ-2026 по волейболу
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