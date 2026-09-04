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Определились полуфинальные пары мужского волейбольного турнира Спартакиады-2026

Определились полуфинальные пары мужского волейбольного турнира Спартакиады-2026
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Определились полуфинальные пары мужского волейбольного турнира Спартакиады народов России – 2026. По итогам группового этапа соревнований борьбу за медали продолжат «Зенит-Казань», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Белогорье».

Волейбол. Мужчины. Спартакиада-2026. Полуфинальные пары:

«Зенит-Казань» — «Белогорье»;
«Динамо» — «Зенит» СПб.

Итоги группового этапа:

Группа А — 1. «Динамо» — 9 очков. 2. «Динамо-ЛО» — 6.
Группа Б — 1. «Зенит-Казань» — 9. 2. «Белогорье» — 6.
Группа В — 1. «Зенит» СПб — 9. 2. «Локомотив» — 6.

Полуфинальные матчи пройдут сегодня, 4 сентября. Матч за третье место и финал состоятся 5 сентября.

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