Российская блокирующая Ляшко продолжит карьеру в чемпионате Японии

21-летняя российская блокирующая Анастасия Ляшко стала игроком волейбольного клуба «Куроб Аква Фэйрис», который играет в чемпионате Японии. В новом клубе россиянка будет выступать под седьмым номером. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своих страницах в социальных сетях.

В японскую команду Ляшко перешла после сезона в турецкой «Каршияке» из Лиги 1. Ранее она также выступала за итальянский «Кьери» (сезон-2024/2025), французский «Волеро Ле-Канне» (сезон-2023/2024). В российской Суперлиге блокирующая играла за «Тулицу» (сезон-2022/2023), «Заречье-Одинцово» (сезон-2021/2022), а также за казанскую команду U20 при «Динамо Ак-Барс».

«Очень рада и благодарна за возможность присоединиться к «Куроб Аква Фэйрис» и начать эту новую главу в Японии. С нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, тренерами и всеми фанатами. Буду изо всех сил стараться каждый день, чтобы вносить свой вклад в команду, бороться вместе за наши цели и привносить позитивную энергию на площадке и за её пределами. Я также рада познакомиться с Японией и её культурой», – приводит слова Ляшко пресс-служба клуба.