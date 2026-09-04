«Нам ни разу не удавалось пройти дальше». Лаварини — о победе Польши в 1/4 финала ЧЕ

Главный тренер женской сборной Польши, итальянский специалист Стефано Лаварини поделился эмоциями после победы своей команды в матче с Нидерландами в рамках 1/4 финала чемпионата Европы.

В полуфинале полячки сыграют со сборной Италии.

«Я очень-очень счастлив. Всегда играешь, чтобы дойти до конца, за медали и за лучшие места, независимо от того, насколько сильнее или слабее команда.

За все эти годы, помимо Лиги наций, где мы добились неплохих результатов, на других крупных турнирах — чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх — нам ни разу не удавалось пройти дальше четвертьфинала.

Однажды мы играли против Турции, однажды против Италии, команд, которые доказали своё превосходство, зачастую явное. Для нас пребывание здесь и возможность играть так, как мы хотели, — безусловно, отличный результат. Постараемся сделать всё возможное», — приводит слова Лаварини volleyball.it.