«Это ненормально». Веласко – о доминировании сборной Италии в международных турнирах

Главный тренер женской сборной Италии Хулио Веласко после выхода в полуфинал чемпионата Европы прокомментировал лидерство своей команды в международных турнирах. Он также рассказал о главной неожиданности в волейболе, которая случилась в этом году.

«Первый год был странным. Необычно, когда команда выигрывает практически все турниры летом, проиграв при этом на Олимпийских играх всего один сет. Это было замечательно, придало нам уверенности, но это ненормально.

Сегодня ни одна команда не может похвастаться длительными циклами побед даже в мужской лиге. В прошлом такие циклы были у Советского Союза, США, Италии, а затем и у Бразилии. Сегодня побеждает одна команда, затем другая, как это обычно и бывает.

Играть как олимпийские чемпионы не всегда легко. Нам это удалось, но к концу чемпионата мира мы сильно пострадали. Мы показали, что можем играть не только тогда, когда всё идёт хорошо, как это было на Олимпиаде, но и в условиях больших трудностей.

В этом году мы внесли несколько изменений. Дали отдохнуть четырём игрокам, это был единственный год, когда мы могли себе это позволить. Судя по всему, расчёты были сделаны довольно точно, потому что те, кто отдохнул, нашли ритм. В противном случае существовал риск, что они не покажут хороших результатов в следующие два года. После стольких лет подряд это было немаловажно.

Выход Таиланда в финальную часть чемпионата в Азии – 2026 — одна из самых невероятных неожиданностей. Можно выиграть матч у сильной команды, но они обыграли и Японию, и Китай.

Сегодня могут происходить вещи, которые раньше были практически невозможны. Мы должны это принять. Но это не значит, что волейбол стал хуже. Это значит прямо противоположное: волейбол улучшился», – приводит слова Веласко volleyball.it.