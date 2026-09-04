Сергей Рохин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Бывший блокирующий клубов Cуперлиги Сергей Рохин сообщил, что завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Многие из вас знают меня благодаря волейболу, которому я посвятил половину жизни. Полтора года назад у меня диагностировали аутоиммунное заболевание — псориатический спондилоартрит, которое никак не совместимо со спортом.

После больше чем года лечения мы, наконец, подобрали терапию, теперь я возвращаюсь к нормальной жизни. За эти полтора года много чего произошло, но я очень рад, что мы с семьёй теперь живём на море – в Албании. Тут очень тепло и вкусно», — написал Рохин в соцсетях.

Сергей Рохин дебютировал в суперлиге в 2009 году. В течение карьеры выступал за команды «Искра», «Югра-Самотлор», «Ярославич», «Динамо-ЛО», «Факел», «Белогорье», «АСК», «Нова» и МГТУ.