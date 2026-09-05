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Женская сборная Египта по волейболу впервые в истории завоевала прямую путёвку на ОИ-2028

Женская сборная Египта по волейболу впервые в истории завоевала прямую путёвку на ОИ-2028
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В пятницу, 4 сентября, в Найроби завершился чемпионат Африки по волейболу среди женщин. Сборная Египта в финале уверенно обыграла действующих чемпионок континента из Кении со счётом 3:0 (25:22, 25:15, 25:15).

Эта победа обеспечила Египту прямую квоту на Олимпийские игры 2008 года в Лос-Анджелесе, что стало первым в истории участием египтянок в Олимпиаде, а также на чемпионате мира — 2027. На континентальной арене триумф принёс Египту четвёртый титул чемпионок Африки среди женщин. Предыдущую победу команда одержала в 2003 году. Ранее Египет также становился чемпионом континента в 1976 и 1989 годах.

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