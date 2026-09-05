Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей плей-офф 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, пройдёт очередной игровой день женского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины. 1/2 финала. Расписание на 5 сентября (время — мск)

16:00. Турция — Сербия.

19:00. Польша – Италия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран — Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Видео: трофеи сборной России по волейболу.