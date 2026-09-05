Женская сборная Турции стала первым финалистом ЧЕ-2026 по волейболу

Женская сборная Турции по волейболу первой вышла в финал чемпионата Европы — 2026. В полуфинальном матче она одолела команду Сербии. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).

Во втором полуфинале сразятся команды Польши и Италии. Встреча начнётся сегодня, 5 сентября, в 19:00 мск.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран: Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.