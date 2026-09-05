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Турция — Сербия, результат матча 5 сентября 2026, счёт 3:0, 1/2 финала; чемпионат Европы 2026 по волейболу женщины

Женская сборная Турции стала первым финалистом ЧЕ-2026 по волейболу
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Женская сборная Турции по волейболу первой вышла в финал чемпионата Европы — 2026. В полуфинальном матче она одолела команду Сербии. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/2 финала
05 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Сербия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын
Сербия: Иванович, Осмаич, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица, Чикуц-Деанс

Во втором полуфинале сразятся команды Польши и Италии. Встреча начнётся сегодня, 5 сентября, в 19:00 мск.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран: Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
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