Сборная Италии вышла в финал ЧЕ-2026 среди женщин, где сразится с Турцией

Женская сборная Италии по волейболу вышла в финал чемпионата Европы — 2026. В полуфинальном матче она одолела команду Польши. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16).

В заключительном матче женского чемпионата Европы Италия сразится со сборной Турции, ранее одолевшей команду Сербии.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран: Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.