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Польша — Италия, результат матча 5 сентября 2026, счёт 1:3, 1/2 финала; чемпионат Европы 2026 по волейболу среди женщин

Сборная Италии вышла в финал ЧЕ-2026 среди женщин, где сразится с Турцией
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Женская сборная Италии по волейболу вышла в финал чемпионата Европы — 2026. В полуфинальном матче она одолела команду Польши. Встреча прошла в Стамбуле, Турция, и завершилась со счётом 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/2 финала
05 сентября 2026, суббота. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Италия
Польша: Щуровская, Стысяк, Обяла, Пясецка, Лыдух, Ламповска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк, Грабка, Дамаске, Венерска, Копут, Юрчик
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова

В заключительном матче женского чемпионата Европы Италия сразится со сборной Турции, ранее одолевшей команду Сербии.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран: Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
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