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Определились финалисты чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин

Определились финалисты чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин
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Сегодня, 5 сентября, в Стамбуле, Турция, прошли два полуфинальных матча чемпионата Европы — 2026 среди женщин. По результатам встреч определились финалисты турнира.

Сборная Турции одолела команду Сербии со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/2 финала
05 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Сербия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын
Сербия: Иванович, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица, Чикуц-Деанс

Команда Италии одолела Польшу с результатом 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/2 финала
05 сентября 2026, суббота. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Италия
Польша: Щуровская, Стысяк, Обяла, Пясецка, Лыдух, Ламповска, Чирняньска, Штефаник, Лысяк, Грабка, Дамаске, Венерска, Копут, Юрчик
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова

Таким образом, в финале соревнований сразятся женские сборные Турции и Италии. Матч состоится в воскресенье, 6 сентября. Сербия и Польша поборются за бронзовые медали в этот же день.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран: Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
Турнирна