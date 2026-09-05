Определились финалисты чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди женщин

Сегодня, 5 сентября, в Стамбуле, Турция, прошли два полуфинальных матча чемпионата Европы — 2026 среди женщин. По результатам встреч определились финалисты турнира.

Сборная Турции одолела команду Сербии со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).

Команда Италии одолела Польшу с результатом 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16).

Таким образом, в финале соревнований сразятся женские сборные Турции и Италии. Матч состоится в воскресенье, 6 сентября. Сербия и Польша поборются за бронзовые медали в этот же день.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран: Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.