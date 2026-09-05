Чемпионат Европы — 2026 по волейболу, женщины: результаты матчей 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, в Стамбуле, Турция, продолжился женский чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины. Результаты матчей 5 сентября

Турция — Сербия — 3:0 (25:20, 25:19, 25:20);

Польша — Италия — 1:3 (19:25, 19:25, 25:21, 16:25).

В финале соревнований сразятся женские сборные Турции и Италии. Матч состоится в воскресенье, 6 сентября. Сербия и Польша поборются за бронзовые медали в этот же день.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран: Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.