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Чемпионат Европы — 2026 по волейболу, женщины: результаты матчей 5 сентября

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу, женщины: результаты матчей 5 сентября
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Сегодня, 5 сентября, в Стамбуле, Турция, продолжился женский чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, женщины. Результаты матчей 5 сентября

  • Турция — Сербия — 3:0 (25:20, 25:19, 25:20);
  • Польша — Италия — 1:3 (19:25, 19:25, 25:21, 16:25).

В финале соревнований сразятся женские сборные Турции и Италии. Матч состоится в воскресенье, 6 сентября. Сербия и Польша поборются за бронзовые медали в этот же день.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 21 августа по 6 сентября на площадках четырёх стран: Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Турции.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди женщин
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