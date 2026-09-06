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Стало известно расписание мужского чемпионата Европы по волейболу — 2026

Стало известно расписание мужского чемпионата Европы по волейболу — 2026
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В среду, 9 сентября, стартует чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, мужчины. Расписание турнира

9-17 сентября: групповой этап;

19-21 сентября: 1/8 финала;

22-23 сентября: 1/4 финала;

25 сентября: полуфинал;

26 сентября: финал, матч за третье место.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин пройдёт с 9 по 26 сентября на площадках в Италии, Болгарии, Финляндии и Румынии. 24 сборные, разбитые на четыре группы, сыграют в групповом этапе. В стадию плей-офф выйдут 16 команд. Действующим чемпионом турнира является Польша.

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Новости. Волейбол