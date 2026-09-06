«Турция никогда не была так слаба, мы — катастрофа». Терзич — о поражении в полуфинале ЧЕ

Главный тренер женской сборной Сербии Зоран Терзич прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата Европы. Сербки уступили сборной Турции со счётом 0:3 (20:25, 19:25, 20:25).

«Я считаю, что Турция никогда не была так слаба, но мы – катастрофа, прежде всего на психологическом уровне. С самого начала игры мы видели, что у нас абсолютно нет шансов играть в свою игру, за что, конечно, я беру вину на себя.

Возможно, я немного, по какой-то старой привычке, готовился так, как всегда. Здесь новые игроки, новые лица, которые, вероятно, ищут чего-то другого. Но это определённо моя вина, и я её признаю. Это не оспаривается.

Этот матч действительно не заслуживает более глубокого анализа. Мы увидели, что поставлено на карту, где была ошибка