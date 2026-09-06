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«Турция никогда не была так слаба, мы — катастрофа». Терзич — о поражении в полуфинале ЧЕ

«Турция никогда не была так слаба, мы — катастрофа». Терзич — о поражении в полуфинале ЧЕ
Комментарии

Главный тренер женской сборной Сербии Зоран Терзич прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата Европы. Сербки уступили сборной Турции со счётом 0:3 (20:25, 19:25, 20:25).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/2 финала
05 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Сербия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын
Сербия: Иванович, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица, Чикуц-Деанс

«Я считаю, что Турция никогда не была так слаба, но мы – катастрофа, прежде всего на психологическом уровне. С самого начала игры мы видели, что у нас абсолютно нет шансов играть в свою игру, за что, конечно, я беру вину на себя.

Возможно, я немного, по какой-то старой привычке, готовился так, как всегда. Здесь новые игроки, новые лица, которые, вероятно, ищут чего-то другого. Но это определённо моя вина, и я её признаю. Это не оспаривается.

Этот матч действительно не заслуживает более глубокого анализа. Мы увидели, что поставлено на карту, где была ошибка