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Президент турецкой федерации посоветовал Терзичу больше не искать работу в Турции

Президент турецкой федерации посоветовал Терзичу больше не искать работу в Турции
Комментарии

Президент турецкой федерации волейбола Мехмет Акиф Устюндаг после победы в полуфинале чемпионата Европы, где турчанки сыграли с Сербией, резко отреагировал на слова главного тренера соперниц Зорана Терзича.

ЧЕ-2026 (ж) . 1/2 финала
05 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Сербия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын
Сербия: Иванович, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица, Чикуц-Деанс

Напомним, Терзич критиковал турецкую команду за натурализацию игроков.

«Мы молчали целый месяц. Сегодня говорю впервые, и моя команда тоже впервые решила высказаться. Что это было? Разговоры о натурализации… Разве Бошкович сербка? Её сестра до сих пор капитан сбор