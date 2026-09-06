Президент турецкой федерации посоветовал Терзичу больше не искать работу в Турции

Президент турецкой федерации волейбола Мехмет Акиф Устюндаг после победы в полуфинале чемпионата Европы, где турчанки сыграли с Сербией, резко отреагировал на слова главного тренера соперниц Зорана Терзича.

Напомним, Терзич критиковал турецкую команду за натурализацию игроков.

«Мы молчали целый месяц. Сегодня говорю впервые, и моя команда тоже впервые решила высказаться. Что это было? Разговоры о натурализации… Разве Бошкович сербка? Её сестра до сих пор капитан сбор