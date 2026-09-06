15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бошкович — о поражении Сербии: даже не знаю, как мы набрали по 20 очков в каждом сете

Бошкович — о поражении Сербии: даже не знаю, как мы набрали по 20 очков в каждом сете
Комментарии

Диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович прокомментировала поражение своей команды в полуфинале чемпионата Европы. Сербки уступили сборной Турции со счётом 0:3 (20:25, 19:25, 20:25).

ЧЕ-2026 (ж) . 1/2 финала
05 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Сербия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын
Сербия: Иванович, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Гочанин, Тица, Чикуц-Деанс

«К сожалению, результат соответствует нашей игре. Я даже не знаю, как мы набрали по 20 очков в каждом сете. Конечно, это было нехорошо. Мне жаль прежде всего потому, что я знаю, что желание было огромным, как и мотивация, ведь играть в полуфинале за свою страну… Я думаю, нет большей чести и, конечно, большей мотивации, чем это.

Просто ничего не получилось. Что бы мы ни хотели показать на площадке — мы этого не сделали. Во-первых, я была не на своём уровне, потом вс