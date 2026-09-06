Бошкович — о поражении Сербии: даже не знаю, как мы набрали по 20 очков в каждом сете

Диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович прокомментировала поражение своей команды в полуфинале чемпионата Европы. Сербки уступили сборной Турции со счётом 0:3 (20:25, 19:25, 20:25).

«К сожалению, результат соответствует нашей игре. Я даже не знаю, как мы набрали по 20 очков в каждом сете. Конечно, это было нехорошо. Мне жаль прежде всего потому, что я знаю, что желание было огромным, как и мотивация, ведь играть в полуфинале за свою страну… Я думаю, нет большей чести и, конечно, большей мотивации, чем это.

Просто ничего не получилось. Что бы мы ни хотели показать на площадке — мы этого не сделали. Во-первых, я была не на своём уровне, потом вс