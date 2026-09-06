Вербов сравнил уровень «Зенита-Казань» и «Динамо» Мск и рассказал о новичках команды

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил итоги Спартакиады, где его команда уступила московскому «Динамо» и завоевала серебро турнира, а также рассказал о состоянии новичков клуба.

«Оцениваю итоги Спартакиады очень положительно. Класс команды «Динамо», конечно, сегодня повыше. Но я очень рад, что пропасти между нами нет. В раздевалке мы обсуждали, что соперник – лучшая команда страны, а возможно, и мира, поскольку напротив практически основной состав сборной России. Это отличная проверка для нас для понимания, где мы находимся в моменте.

Разница оказалась в мелочах, но эти мелочи играют огромную роль, особенно в укороченной партии. Не добили несколько мячей в хорошей для нас ситуации. На фоне усталости качество обработки мяча во всех элементах немного снизилось, а против такого мастеровитого соперника это сразу больно. Тактически могли лучше сыграть в нескольких моментах.

Хотел бы также отметить Мишу Лабинского, который был не в оптимальном состоянии по здоровью, но проявил характер и отыграл все пять партий. Несмотря на сложности во всех элементах игры, он сохранял хладнокровие, терпение и лидерские качества.

Как оцениваю игру новичков Михаила Хлякина и Василия Капранова? Я очень доволен обоими. Они очень хорошо отработали предсезонку и показали отличный уровень, как на тренировках, так и на Спартакиаде. Безусловно, до их потолка ещё очень далеко и работы для того, чтобы бороться с лучшими командами и игроками в России, нужно проделать очень много. Но главное, что у обоих огромный потенциал и будем стараться его раскрыть по максимуму.

Хлякин, как и Лабинский в