«Будем мы против всех». Веласко — о финале ЧЕ в Стамбуле, где Италия сыграет с Турцией

Главный тренер женской сборной Италии Хулио Веласко поделился ожиданиями перед финальным матчем чемпионата Европы со сборной Турции на их домашней площадке в Стамбуле.

«Это будем мы против всех. Мне нравится играть такие матчи. У меня был опыт на чемпионате мира 1990 года в Бразилии, где мы выиграли 3:2, 15:13 в пятом сете. Против Турции будет похожий матч. Это прекрасно, потому что такое случается очень редко в жизни.

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